Американский журналист Сеймур Херш рассказал, что власти Израиля намерены уничтожить движение ХАМАС и готовы сравнять Газу с землей.

Газу превратят во вторую Хиросиму, но без применения ядерного оружия, сообщил американский журналист Сеймур Херш в своей новой статье.

Херш, ссылаясь на свои источники, сообщил, что ЦАХАЛ решил окончательно решить вопрос с движением ХАМАС. Солдатам отдали приказ никого не брать в плен и открывать огонь без малейших колебаний.

«Аналитики в разведке считают, что позиция Нетаньяху заключается в решимости «уничтожить ХАМАС». Один осведомленный чиновник сказал мне, что «Газа находится в процессе превращения в Хиросиму, но без использования ядерного оружия», — сказал журналист.

Тем временем протесты во всем мире после удара по больнице в Газе с сотнями жертв постепенно приобретают не просто антиизраильский, а антиамериканский характер.

Масла в огонь подлил и сам президент США. Джо Байден прибыл в Израиль на встречу с премьером Биньямином Нетаньяху, примеряя шапку миротворца. Однако, как пишет в своей новой статье Херш, вместо того, чтобы притушить кипящие на Ближнем Востоке страсти, хозяин Белого Дома откровенно встал на сторону Тель-Авива. И пообещал обратиться к Конгрессу за «беспрецедентным пакетом помощи» для Израиля.

Израильские власти дали понять Байдену, что сухопутная операция в Секторе Газа неизбежна. Как сообщил телеканал «Аль Арабия», ЦАХАЛ полностью готов к вторжению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что высокопоставленный чиновник госдепа США Джо Пол уволился из-за поставок оружия в Израиль.