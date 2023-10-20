В Петербурге началось строительство крупнейшего в регионе парка для электробусов

Петербург сделал новый большой шаг, чтобы стать самым чистым городом страны. Стартовало строительство парка электробусов — первого на всем Северо-Западном федеральном округе. В нем планируются сразу две площадки, которые вместят 400 машин. После полной зарядки каждая из них может проехать 250 или даже более километров. А это — треть пути до Москвы. Но для горожан переход на экологически чистый транспорт — это, в первую очередь, здоровье.

«У нас уже три тысячи автобусов, которые работают на газомоторном топливе. Мы обновили парк — почти 400 трамваев и троллейбусов. Сейчас занимаемся заменой подвижного состава в метрополитене. За прошлый год, если посмотреть, снижение выбросов в атмосферу сократилось на 26 тысяч тонн. Это хороший результат, это здоровье наших горожан», — заметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор отметил и бесшумность новых автобусов. Они разгоняются быстрее обычных и легко маневрируют в плотном потоке. А цвет у них будет зеленый — его выбрали сами петербуржцы — как символ чистоты и экологии.