В Петербурге началось строительство крупнейшего в регионе парка для электробусов

Эфирная новость 17 0

Развитие транспортного сообщения в Петербурге позволит сделать город экологичнее, а жизнь жителей Северной столицы — комфортнее.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Петербург сделал новый большой шаг, чтобы стать самым чистым городом страны. Стартовало строительство парка электробусов — первого на всем Северо-Западном федеральном округе. В нем планируются сразу две площадки, которые вместят 400 машин. После полной зарядки каждая из них может проехать 250 или даже более километров. А это — треть пути до Москвы. Но для горожан переход на экологически чистый транспорт — это, в первую очередь, здоровье.

«У нас уже три тысячи автобусов, которые работают на газомоторном топливе. Мы обновили парк — почти 400 трамваев и троллейбусов. Сейчас занимаемся заменой подвижного состава в метрополитене. За прошлый год, если посмотреть, снижение выбросов в атмосферу сократилось на 26 тысяч тонн. Это хороший результат, это здоровье наших горожан», — заметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор отметил и бесшумность новых автобусов. Они разгоняются быстрее обычных и легко маневрируют в плотном потоке. А цвет у них будет зеленый — его выбрали сами петербуржцы — как символ чистоты и экологии.

+4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
-0.06 102.63
-0.28
Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

Последние новости

10:12
«Пора признать»: Зеленскому открыли глаза на реальную обстановку на поле боя
10:09
Lada и Haval: Минпромторг составил список авто для госслужащих
10:01
Кристину Асмус тошнит от партнеров по фильмам: «Зубы не чистят перед поцелуем»
9:53
В Петербурге началось строительство крупнейшего в регионе парка для электробусов
9:50
«Рубль сильно недооценен»: когда и на каком уровне укрепится российская валюта
9:39
Новая российская гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла госиспытания

Сейчас читают

Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди
Внучка сызранки в автобусе спасала бившегося в припадке кондуктора пока другие зевали
Искусственный интеллект – новое ядерное оружие: о чем предупреждает Генри Киссинджер
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России