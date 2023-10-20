Тело погибшей альпинистки Оленевой не смогут найти в толще льда

Россиянка сорвалась при восхождении на гору в Непале. Поиски ее тела продолжались почти неделю.

Тело погибшей альпинистки Надежды Оленевой не смогут найти из-за толщи льда. Об этом РИА Новости рассказал тренер сборной России Павел Шабалин.

По его словам, продолжать поиски стало невозможно из-за огромного слоя льда, в который превратился снег после сошедшей лавины.

«Тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда. Вертолет на склон сесть не может, и люди туда сейчас подойти не могут. Там кругом стометровые трещины», — поделился спортсмен.

37-летняя альпинистка Надежда Оленева скончалась 14 октября в результате падения в расщелину при восхождении на гору Даулагири в Непале. Она поднималась на высоту 8167 метров в составе экскурсионной группы.

Ее исчезновение товарищи заметили, когда оказались в лагере. На поиски отправились сразу же: на склоне остались ее палки и следы скольжения. Однако через 200 метров склон закончился.

СМИ позднее сообщили, что тело альпинистки видели с вертолета во время поисково-спасательной операции. При этом российский посол подчеркнул, что тело в расщелине действительно было обнаружено, однако подтвердить, что оно принадлежит именно Надежде пока не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru писал, что альпинистка Анна Гуту не сумела спастись от настигшей ее лавины.



