Схожие симптомы: как отличить ангину от обычной простуды

Есть несколько факторов, которые помогут без затруднений различить два недуга.

Многие ошибочно считают, что ангина всегда начинается при ОРВИ, однако два этих диагноза сами по себе являются отдельными заболеваниями. Простуда — это вирусный недуг, а ангина — бактериальный.

О том, как можно отличить простуду от ангины и в чем разница их терапии, изданию aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

Симптомы ангины

Главный симптом ангины — резкая боль в горле, из-за которой практически невозможно даже проглотить слюну. Также у больного будет высочайшая температура — цифры на градуснике могут быть запредельными.

Сбить температуру при ангине очень тяжело, а если и получается, то она быстро возвращается к высокому показателю. Также при самостоятельном осмотре больной может заметить, что его горло сильно покраснело.

В зависимости от вида ангины налет на миндалинах может быть разным — от белесоватого до сероватого, похожего на пленку.

Симптомы простуды

Среди симптомов простуды первым можно выделить ломоту во всем теле. Также у больного появится выраженное жжение и тяжесть в глазах, слабость и высокая температура.

Но, в отличие от ангины, при ОРВИ температура может легко сбиваться или сохраняться на уровне 37,5 градусов. Также при простуде в горле и носу может появиться боль, однако никакого налета, как при ангине, в горле не будет.

Как вылечить ангину

Бороться с ангиной можно с помощью антибиотиков, но ни в коем случае не заниматься самолечением. Назначить нужные антибактериальные препараты сможет только врач.

Помимо лекарств, больному ангиной нужно соблюдать постельный режим. Не рекомендуется также выходить из дома, чтобы не усугубить болезнь и не подвергать риску заражения окружающих.

Как вылечить простуду

Для лечения простуды антибиотики не требуются — достаточно противовирусных препаратов и обильного питья. Назначением лекарств в этом случае тоже должен заниматься исключительно доктор.

Зайцев рекомендует уделять больше внимания теплым и кислым напиткам при лечении ОРВИ. Также в терапию можно добавить препараты для носа.

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