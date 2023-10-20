«Пытаются найти „контейнер“ для переживаний»: почему подростки становятся треш-стримерами

И чем чреваты для психики, особенно детской, просмотры подобных роликов?

В России все большую популярность набирают так называемые треш-стримеры, которые избивают прохожих на камеру и выкладывают видео в интернет. По словам психолога Екатерины Верченовой, зачастую этим занимаются подростки, которые сами были жертвами травли. Об этом специалист рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Бывшая жертва

В психологии есть такой термин как буллинг, которые можно применить к любого рода травле. По словам Екатерины Верченовой, агрессоры, нападающие на людей, таким образом пытаются продемонстрировать свое превосходство и подавить другого. При этом становится очевидно, что у такого человека есть много разных психологических трудностей, например, проблемы со сверстниками или семейные неурядицы. И, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции, он находит жертву, на которой можно выместить всю свою боль и всю свою злость.

«Они пытаются найти „контейнер“ для своих переживаний, то есть найти пространство, где они могут легально, по их мнению, выразить вот эту злость и это напряжение», — объясняет специалист.

Психолог подчеркивает, что такие агрессоры могут выносить свои проблемы из дома, когда родители сами травят ребенка, не давая им возможности выразить свое мнение или как-то защитить себя. В таких случаях они находят более слабого противника в своей среде и выплескивают злость уже на него. Тем самым, демонстрируют поведение взрослых, принятое в их семье.

Влияние треш-видео

Екатерина Верченова отмечает, что видеоролики, которые содержат насилие, могут быть опасны для любого человека, у которого есть некое сомнение в себе и неустойчивость, а также подверженность чужому влиянию или мнению. Особенно, если у человека уже есть травматический опыт.

Что касается детей, для их неокрепшей психики свидетельство насилия может стать для них по-настоящему опасным.

«Особенно, если смотрит этот видеоролик ребенок, у которого психика только формируется, она еще зависима от чьего-то мнения, податлива, то, конечно, могут быть здесь какие-то последствия. То есть ребенок может принять эту модель, как вполне себе нормальную либо какую-то юмористическую, что в этом ничего такого нет», — подчеркивает специалист.

По мнению эксперта, таким образом детская психика может воспринимать насилие как некий пример для подражания, а вот эмпатия и какое-то сочувствие ребенку станет чуждо. И, чем младше ребенок, тем больше его психика подвержена воздействию.

Вылить напряжение

Психолог обращает внимание на то, что в современной среде наибольшая популярность есть у двух видов видео, демонстрирующих две крайности: юмор, который заставляет умиляться, либо злость и агрессия, о которой идет речь.

«Это такой способ выразить все то напряжение, которое есть у человека. То есть он находит осознанно способ, где можно это разместить. Где можно разместить свой страх, где можно разместить свою злость. И видеоролики являются хорошим контейнером для этого», — резюмирует Екатерина Верченова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России хотят оставить треш-стримеров без интернета.