Зима возвращается: холод, ветер и дожди накроют Москву на Пасху

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Москвичей предупредили о сильных дождях и штормовом ветре на Пасху

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В начале следующей недели в столичном регионе даже возможен снег.

Погода на Пасху москвичей ждет не праздничная. Синоптики прогнозируют в столице сильные дожди и штормовой ветер. Кроме того, заметно похолодает. Дневная температура воздуха будет не выше десяти градусов тепла. В начале следующей недели в Москве даже возможен снег. В понедельник и вторники ожидаются ночные заморозки. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил москвичей, что в городе может пойти снег, а на дорогах ожидается гололедица. По его словам, температура в грядущий понедельник поднимется не выше плюс семи-девяти градусов. А потепление ожидать можно будет только после майских праздников.

Ранее 5-tv.ru писал, что почему число погодных аномалий в России выросло вдвое.

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