Турция ужесточила правила выдачи вида на жительство

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

На кого распространяются новые требования и какие теперь документы нужны?

Турция ужесточила правила выдачи вида на жительство

Фото: www.globallookpress.com / Martin Siepmann

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Власти Турции увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению жильем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Управлении по делам миграции.

«Согласно новым правилам, выдача вида на жительство по владению недвижимостью возможна только в случае, если квартира стоит минимум 200 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

В качестве подтверждения для получения ВНЖ будет рассматриваться только документ, в котором говорится о владении жильем и его стоимость. Кадастровая оценка не нужна.

Новые правила распространяются на тех, кто купил недвижимость после 16 октября, ее минимальный ценник для права подать на ВНЖ будет одинаковым по всей Турции. При этом для тех, кто приобрел жилье до этого срока, минимальная стоимость квартиры составляет 50 тысяч долларов в небольших городах и 75 тысяч долларов — в мегаполисах.

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