В МИД РФ напомнили США слова Путина в ответ на проведение химических испытаний

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Евгения Романова
Евгения Романова 103 0

Россия следит за возможными испытаниями на американском полигоне.

В МИД РФ напомнили США слова Путина в ответ на проведение химических испытаний

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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США на испытательном полигоне в Неваде осуществили подземный взрыв с использованием химического взрывчатого вещества. И если информация является правдой, то это не противоречит Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу договора», — приводит пресс-служба ведомства его слова.

При этом российские власти продолжают следить за ситуацией. Рябков также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что РФ не будет первой проводить ядерные испытания, но если Вашингтон это сделает, то и Москва.

В Госдуме обращали внимание на то, что американская сторона на протяжении 23 лет не ратифицирует ДВЗЯИ. Данная позиция — подлость и безответственность, подчеркивали депутаты. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, ситуация вокруг договора последние годы вызывала большую тревогу, в частности из-за действий Вашингтона.

Президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал США о «зеркальном ответе». В Кремле же отмечали, что возможный отзыв ратификации договора не означает, что Москва намерена проводить испытания оружия массового поражения. В результате 18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне.

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