Госдума приняла закон об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях

Какие изменения будут внесены в закон?

В рамках пленарного заседания Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий отзыв российской стороной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Изменения будут внесены в первую статью закона «О ратификации ДВЗЯИ».

В Госдуме обращали внимание на то, что американская сторона на протяжении 23 лет не ратифицирует ДВЗЯИ. Данная позиция — подлость и безответственность, подчеркивали депутаты. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, ситуация вокруг договора последние годы вызывала большую тревогу, в частности из-за действий Вашингтона.

Президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал США о «зеркальном ответе». В Кремле же отмечали, что возможный отзыв ратификации договора не означает, что Москва намерена проводить испытания оружия массового поражения.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров призвал рассмотреть возможность переноса международных мероприятий из США.