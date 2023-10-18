Госдума приняла закон об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Госдума в третьем чтении приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Госдума приняла закон об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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Какие изменения будут внесены в закон?

В рамках пленарного заседания Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий отзыв российской стороной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Изменения будут внесены в первую статью закона «О ратификации ДВЗЯИ».

В Госдуме обращали внимание на то, что американская сторона на протяжении 23 лет не ратифицирует ДВЗЯИ. Данная позиция — подлость и безответственность, подчеркивали депутаты. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, ситуация вокруг договора последние годы вызывала большую тревогу, в частности из-за действий Вашингтона.

Президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал США о «зеркальном ответе». В Кремле же отмечали, что возможный отзыв ратификации договора не означает, что Москва намерена проводить испытания оружия массового поражения.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров призвал рассмотреть возможность переноса международных мероприятий из США.

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