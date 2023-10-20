«Будем честны»: США предупредили о поражении в случае конфликта с Россией

Сегодня американцы крайне слабы, это видно по неудачам в уже имеющихся конфликтах в мире.

Американцы сегодня не могут вести даже один конфликт, поэтому о победе США над Россией говорить нельзя. С таким мнением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted.

«Давайте будем честны. Если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно военной силы для того, чтобы одержать верх. Мы можем вести войну, но не можем в ней победить», — сказал он.

Риттер указал, что США не могут одержать победу ни в одном уголке страны, где есть хоть какой-то военный потенциал. Сегодня, по его словам, американцы слабы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден заявил, что в случае переизбрания займется сдерживанием России. На это в Кремле ответили — американцы не учли, что такие усилия будут весьма малоэффективными.