«Мы знали давно»: Кремль отреагировал на слова Байдена о сдерживании РФ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 63 0

Кремль: тема Путина — неотъемлемая часть риторики США, слова Байдена неприемлемы

«Мы знали давно»: Кремль отреагировал на слова Байдена о сдерживании РФ

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

Читайте нас в: Дзен Новости

Неужели американцы думают, что их усилия окажут какое-то влияние?

Президент США Джо Байден заявил, что в случае переизбрания займется сдерживанием России. На это в Кремле ответили — американцы не учли, что такие усилия будут весьма малоэффективными.

«Мы знали это давно. Это не секрет», — указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в Кремле не приемлют такой тон американского лидера.

«Вообще, тема Путина в риторике американского истеблишмента, причем от низкого, среднего и до самого высокого уровня является такой константой, фамилия Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США. Это мы видим, констатируем, это видно невооруженным глазом», — сказал Песков.

Прежде стало известно, что Байден намерен во время второго срока президентства подавить российскую власть. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не могут сдерживать Россию.

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
-0.06 102.63
-0.28
Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

Последние новости

14:49
«Пытаются найти „контейнер“ для для переживаний»: почему подростки становятся треш-стримерами
14:31
В МИД РФ напомнили США слова Путина в ответ на проведение химических испытаний
14:19
«Будем честны»: США предупредили о поражении в случае конфликта с Россией
14:07
Эстония назвала инцидент с газопроводом Balticconnector атакой на НАТО
14:02
Ноги, пальцы и ладони: как суеверные россияне меняют судьбу с помощью «пластики»
13:54
Нациста Гунько обвинили в геноциде мирного населения в годы ВОВ

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
«Я купил журнал „Корея“ — там тоже хорошо»: где в России познакомиться с культурой КНДР
Прямо в кадык: как Баталов чуть не погиб на съемках «Москва слезам не верит»
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023