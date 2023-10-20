Бесплатно и без СМС: где смотреть UFC 294 online с участием Чимаева и Махачева

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 33 0

Бесплатная трансляция UFC 294 будет доступна в России по ТВ

Бесплатно и без СМС: где смотреть UFC 294 online с участием Чимаева и Махачева

Фото: Louis Grasse / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Есть сразу несколько вариантов.

В Абу-Даби 21 октября пройдет UFC 294, где выступит множество бойцов из России. Среди них — Хамзат Чимаев и Ислам Махачев, которые сразятся с Камару Усманом и Александром Волкановски соответственно.

Россияне могут посмотреть турнир несколькими способами, в том числе и online, пишет «Спорт-Экспресс». Так, видеотрансляция будет бесплатно доступна на сайте и в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кроме того есть вариант с американским сервисом UFC Fight Pass. Однако он доступен лишь обладателям платной подписки. 

UFC 294 пройдет на стадионе «Этихад» на острове Яс в столице ОАЭ. Предварительный кард стартует в 17:00, а основной начнется в 21:00 по Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Fight Nights Камил Гаджиев дал прогнозы на поединки Махачева и Чимаева в рамках UFC 294. 

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
-0.06 102.63
-0.28
Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

Последние новости

16:10
«Обломают зубы»: Захарова ответила на попытку Запада стравить россиян
16:06
Бесплатно и без СМС: где смотреть UFC 294 online с участием Чимаева и Махачева
15:48
«Столото» представил лотерейный билет с символикой ГТО в рамках форума «Россия — спортивная держава!»
15:39
Число погибших при нападении ХАМАС на Израиль россиян увеличилось до 20
15:33
Правила или любовь: новый взгляд на религию отражен в комедии «Страсти по Матвею»
15:31
В РФ стала обязательной для всех двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
«Произносил невнятные слова»: жуткие подробности убийства сына и тещи Стаса Намина
Муцениеце назвала своих главных театральных фанатов: «Цветы несут очень гордо»
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023