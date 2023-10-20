«Улицы разбитых фонарей»: кто из актеров культового сериала ушел из жизни

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 39 0

Пять умерших актеров «Улиц разбитых фонарей» — Соколов, Лобанов, Тыкке и другие

«Улицы разбитых фонарей»: кто из актеров культового сериала ушел из жизни

Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

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Каст легендарного многосерийного фильма за 25 лет сильно поредел.

На прошлой неделе не стало актера Евгения Артемьева. Он принимал участие в съемках трех сезонов культового сериала «Улицы разбитых фонарей». К сожалению, каст легендарного многосерийного фильма за 25 лет сильно поредел — многих актеров уже нет с нами. 5-tv.ru решил вспомнить, кто из героев «Улицы разбитых фонарей», помимо Евгения, покинул нас с момента выхода на экраны первых серий.

Борис Соколов

Известный по ролям в «Собачьем сердце», «Линиях судьбы» и «Убойной силе» актер Борис Соколов участвовал в съемках сразу двух сезонов «Разбитых фонарей». Появившись еще в легендарных первых сериях в роли нотариуса Вадима Свиристельского, Соколов вернулся в четвертом сезоне, ради роли Павла Ивлиева. По словам близкой подруги Бориса Михайловича актрисы Нелли Поповой, незадолго до смерти у него обнаружили COVID-19. Болезнь ухудшила и без того тяжелое состояние 77-летнего актера. Актера не стало 26 февраля 2022 года.

Борис СоколовБорис Соколов. Фото: Кадр из сериала «Фото: Улицы разбитых фонарей»

Вадим Лобанов

Актер, на счету которого более 60 работ, запомнился ролями в таких популярных картинах, как «Глухарь», «Мастер и Маргарита», «Мажор» и «Последний министр» тоже был ветераном «Улицы разбитых фонарей». Вадим Лобанов появился еще в первом сезоне, в роли режиссера Артема Ивановича, а затем засветился еще и в восьмом. Подробности смерти актера не разглашались публично — известно лишь, что Лобанов боролся с болезнью, которая победила его в 2021 году.

Вадим ЛобановВадим Лобанов. Фото: Кадр из сериала «Фото: Улицы разбитых фонарей»

Владимир Тыкке

Еще один актер из каста первого сезона сериала — Владимир Тыкке скончался в 2018 году. Он не только появлялся сразу в четырех сезонах: первом, третьем, одиннадцатом и пятнадцатом, но и снимался в «Тайнах следствия» и «Ментовской саге». Актера не стало из-за тяжелой и продолжительной болезни.

Владимир ТыккеВладимир Тыкке. Фото: Кадр из сериала «Фото: Улицы разбитых фонарей»

Виктор Смирнов

Виктор Смирнов, известный по сериалам «Ликвидация» и «Морские дьяволы», участвовал в съемках «Улицы разбитых фонарей» в ее лучшие годы — во времена первого и третьего сезонов. Он исполнил роли тренера Бориса Михайловича и отца Филимона. Артиста не стало в 2017 году из-за онкологии, с которой Виктор не смог справиться.

Виктор СмирновВиктор Смирнов. Фото: Кадр из сериала «Фото: Улицы разбитых фонарей»

Юрий Ароян

Грузинский актер Юрий Ароян успел сыграть в первом сезоне сериала сразу две роли. Впервые появившись, как безымянный персонаж, он уже через несколько серий предстал в образе криминального авторитета по прозвищу Доктор. Актер, игравший в фильме «Мой друг Иван Лапшин», ушел из жизни в 2018 году. Как сообщали близкие актера, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность из-за перелома ноги, который случился незадолго до смерти.

Юрий АроянЮрий Ароян. Фото: Кадр из сериала «Фото: Улицы разбитых фонарей»

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера Сергея Гладкова.

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