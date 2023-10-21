Устал от лакшери жизни? Сергей Зверев объяснил, почему пропал с экранов

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 31 0

Стилист Зверев реже появляется на экранах из-за усталости от прессы

Устал от лакшери жизни? Сергей Зверев объяснил, почему пропал с экранов

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Звездный стилист отметил в июле 60-летие. И нет, он не намерен уходить на покой, он по-прежнему считает себя суперзвездой.

Стилист Сергей Зверев рассказал, почему в последнее время все реже появляется на экранах. Недавно вышел в прокат фильм «На Рубле без рубля», в котором он сыграл небольшую роль, а еще выпустил несколько песен, по-прежнему посвящает время благотворительности. Но светские хроники по большей части молчат о судьбе знаменитости. Журналисты KP.RU решили напрямую обратиться к звезде во время премьеры и узнать, куда он пропал.

В этом году Звереву исполнилось 60 лет. Недавно в сети появилось интервью со стилистом, в котором он говорит, что устал от лакшери жизни и грезит переездом в деревню. Нарядный и уверенный в себе артист заявил — нисколько он не устал, просто не хочет быть бесплатным развлечением для зевак. Реализовываться в творчестве без скандалов и пиар-кампаний тоже можно.

«Я не устал от лакшери жизни! В том интервью просто вырезали кусок из контекста… Короче, я просто красиво отделался и ушел от ответа. Я устал от бесконечных вопросов, а не от лакшери жизни… Я стараюсь пореже появляться на экранах и мероприятиях, потому что когда артист делает это часто, то он становится похож на аниматора, а не на суперзвезду», — сказал Сергей Зверев.

Поющий стилист с готовностью говорил о собственных проектах, признался, что его мама выросла в детдоме, а сам он с первой же зарплаты начал перечислять деньги на благотворительные цели. Но судьбу приемного сына обсуждать отказался. Известно, что до 20 лет Сергей Зверев-младший, тоже воспитанник детдома, провел рядом с папой, под его крылом. Но сегодня они не общаются. Наследник уехал в глубинку и даже разыскал биологическую мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте в семье Зверевых.

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:39
«Высок риск»: почему спать в наушниках опасно для жизни
7:21
Финляндия расследует роль судна из Китая в повреждении Balticconnector
7:03
Устал от лакшери жизни? Сергей Зверев объяснил, почему пропал с экранов
6:45
Беременная от Джастина Тимберлейка Бритни Спирс сама себе сделала аборт
6:27
От полетов отстранили экстренно севший в Новосибирске Boeing 737
6:09
«Его унизили»: в Словакии рассказали о причинах антиукраинской позиции Фицо

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
Несколько кандидатов: кто станет преемником Владимира Зеленского
Искусственно ломают судьбу: что такое черная полоса и почему она возникает в жизни
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023