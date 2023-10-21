Дефицит бюджета США вырос за год на 320 миллиардов долларов и достиг 6,3% ВВП

Глава американского Минфина Джанет Йеллен отметила, что дефицит остается более чем на триллион ниже, чем до вступления в должность президента Джо Байдена.

Дефицит бюджета США за год достиг 1,7 триллиона долларов, что соответствует 6,3% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщается в совместном отчете о бюджетных результатах за 2023 финансовый год, подписанном руководителем министерства финансов Джанет Йеллен и директором административно-бюджетного управления Шаландой Янг. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Дефицит за 2023 финансовый год составил 1,7 триллиона долларов. Это на 320 миллиардов больше, чем дефицит предыдущего года. В процентном отношении к ВВП дефицит составил 6,3%, увеличившись с 5,4% в 2022 году», — отмечается в отчете.

В документе подчеркивается, что дефицит бюджета был больше еще на триллион долларов до прихода к власти президента Джо Байдена. Глава государства, по оценкам Йеллен и Янг, значительно восстановил экономику благодаря программе вакцинации. Прививки помогли преодолеть пандемический упадок. К слову, в планах американского лидера сократить дефицит еще на миллиард долларов в 2024 году, ради этого в 2023-м он подписал соответствующий двухпартийный закон.

Существенной причиной дефицита бюджета на год эксперты-финансисты назвали падение доходов. Специалисты считают перспективной попытку Байдена реформировать налоговую систему.

Тем временем, Байден обратился в Конгресс с запросом на согласование дополнительных ассигнований на сумму 105 миллиардов долларов. Из-за отсутствия отправленного в отставку спикера Кевина Маккарти палата представителей сейчас не имеет полномочий принимать столь ответственные решения.

Ранее, писал 5-tv.ru., конгрессвуман Марджори Тейлор Грин ответила отказом на запрос Джо Байдена о помощи Украине.