От полетов отстранили экстренно севший в Новосибирске Boeing 737

В Новосибирске отстранили от полетов Boeing 737, который накануне совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачево. Рейс Москва — Томск сел с одним работающим двигателем. Сейчас борт отправлен на техобслуживание, как сообщили в пресс-службе авиакомпании S7, выполнявшей полет.

На борту находились 165 пассажиров, их уже отправили до места назначения резервным бортом. Транспортная прокуратура Западно-Сибирского округа начала проверку.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео перехвата британских истребителей российскими Су-27 с кадрами из кабины пилота.