Финляндия расследует роль судна из Китая в повреждении Balticconnector

Расследование аварии на эстонско-финском газопроводе Balticconnector продолжается, сейчас правоохранительные органы сосредоточились на выяснении причин нахождения китайского судна Newnew Polar Bear, которое в момент повреждения находилось неподалеку от места аварии. Об этом сообщает Центральная криминальная полиция Финляндии.

Для выяснения всех деталей финские силовики планируют сотрудничать с правительством Китайской Народной Республики (КНР). Также стало известно, что в районе аварии был найден некий подозрительный тяжелый предмет. Что это и как он связан с повреждением трубы — пока загадка для специалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия официально остановила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.