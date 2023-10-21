Финляндия расследует роль судна из Китая в повреждении Balticconnector

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 20 0

Полиция заявляет, что корабль из КНР в тот момент находился неподалеку от места аварии.

Финляндия расследует роль судна из Китая в повреждении Balticconnector

Фото: Reuters / ELERING

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Расследование аварии на эстонско-финском газопроводе Balticconnector продолжается, сейчас правоохранительные органы сосредоточились на выяснении причин нахождения китайского судна Newnew Polar Bear, которое в момент повреждения находилось неподалеку от места аварии. Об этом сообщает Центральная криминальная полиция Финляндии.

Для выяснения всех деталей финские силовики планируют сотрудничать с правительством Китайской Народной Республики (КНР). Также стало известно, что в районе аварии был найден некий подозрительный тяжелый предмет. Что это и как он связан с повреждением трубы — пока загадка для специалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия официально остановила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.

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