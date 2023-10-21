На квартиру Зеленского в Крыму выстроилась очередь из покупателей

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 21 0

Национализированная квартира Зеленских в Крыму пользуется спросом у покупателей

На квартиру Зеленского в Крыму выстроилась очередь из покупателей

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Бывшая собственность президента Украины оценивается в 24 миллиона рублей.

Квартира Владимира Зеленского и его жены в Ялте, национализированная в пользу государства, пользуется большим спросом среди потенциальных покупателей. Об этом изданию сообщает издание KP.RU со ссылкой на Telegram-канал главы парламента Крыма Владимира Константинова.

По словам политика, информацию о продаже бывшей квартиры четы Зеленских разместили на открытом аукционе, который пройдет в электронном формате. Жилое помещение площадью в 120 квадратных метров оценили примерно в 24 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 октября. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 50% стартовой цены. 

Квартира Зеленского в КрымуКвартира Зеленского в Крыму. Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов. Первый аукцион  включил в себя восемь сделок с недвижимостью.

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