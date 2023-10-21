ЛОР-хирурги рассказали, как эффективно и безопасно вылечить заболевания пазух носа

До 15% взрослых людей страдает хроническим риносинуситом и другими заболеваниями околоносовых пазух, которые не только серьезно снижают качество жизни, но и могут приводить к развитию опасных осложнений.

Какие методы лечения помогают избежать проблем с дыханием, рассказали эксперты на конференции, посвященной ринохирургии, которая состоялась в клинике «Мой медицинский центр» в Геленджике при поддержке компаний KARL STORZ и Solopharm.

По статистике, заболевания околоносовых пазух встречаются у 15% взрослого населения планеты, однако медики считают, что в реальности это число намного выше — многие пациенты просто не обращаются к врачу.

Самым распространенным среди заболеваний носа является риносинусит — воспаление слизистой оболочки носовых пазух, приводящее к отеку и большому количеству патологических выделений. Его симптомы: затруднение носового дыхания, потеря обоняния, головная боль и выделения из носа.

Осложняет ситуацию то, что многие считают болезнь обычной «простудой» и борются с ним самостоятельно, зачастую с помощью сосудосуживающих капель и препаратов, снимающих симптомы ОРВИ. Но если заболевание длится более трех месяцев, оно переходит в хроническую форму, требует серьезного лечения (консервативного или хирургического) и чревато опасными последствиями. При отсутствии адекватного лечения у пациентов могут развиваться такие грозные осложнения как менингит, менингоэнцефалит — вплоть до абсцесса головного мозга.

За последние десять лет заболеваемость хроническим риносинуситом увеличилась более чем в два раза. До 40% госпитализированных в ЛОР-стационары составляют именно такие пациенты, причем их количество ежегодно растет. Суммарно этим заболеванием страдает около десяти миллионов россиян.

Особенности лечения этого заболевания, обсудили участники конференции по ринохирургии, состоявшейся в «ММЦ» в Геленджике.

Как отметила Светлана Леонидовна Коваленко, к. м. н., ассистент кафедры ЛОР-болезней КубГМУ, доцент кафедры хирургии КМИ, врач сурдолог-оториноларинголог детской городской поликлиники № 1 г. Краснодара, в связи с особенностями климата Краснодарский край является одним из лидеров по количеству аллергических заболеваний. Так, более 40% населения Краснодара страдает поллинозом — тяжелейшим видом аллергии, вызываемым пыльцой амброзии. Аллергия, которая сопровождается отеком слизистой оболочки носа, становится причиной развития аллергического риносинусита, а к нему может присоединиться и бактериальная инфекция.

Эксперты отмечают, что заболевания ЛОР-органов требуют междисциплинарного подхода к лечению. Нередко одно заболевание является фактором риска возникновения других болезней.

Специалисты отметили, что с развитием оборудования и технологий эффективность ринохирургии значительно возросла, однако по-прежнему крайне актуален обмен опытом и повышение знаний врачей-оториноларингологов в области применения современных методик для обеспечения безопасности оперативного лечения ЛОР-органов.

«Сегодня операции проводятся преимущественно через носовую полость и хирургу приходится с ювелирной точностью действовать в очень небольшом пространстве. Околоносовые пазухи граничат с орбитой и полостью черепа, где располагаются головной мозг, крупные магистральные сосуды и нервы. Это значит, что ошибка, допущенная в ходе операции, может вызвать кровотечение из артерий, повреждение структур глаза а и другие серьезные осложнения», — отметил д. м. н., ведущий оториноларинголог ГК «ММЦ», заведующий кафедрой оториноларингологии с клиникой СПБГМУ им. акад. И. П. Павлова Сергей Карпищенко.

В ходе конференции врач-оториноларинголог клиники «ММЦ» в Геленджике, к. м. н. Михаил Станиславович Воронин совместно с С. А. Карпищенко выполнил две показательные операции.

«В своей работе мы уделяем особое внимание качеству и безопасности медицинской деятельности. Сегодня медицина строго регламентирована, и важно соблюдать все требования предоперационного обследования и проведения мультидисциплинарных консилиумов, а также ведение и реабилитация пациента после вмешательства», — отметил Евгений Владимирович Токаренко, главный врач клиники «ММЦ» в Геленджике, врач-хирург.

Конференция «Возможности современных технологий безопасности в ринохирургии», состоявшаяся при поддержке компаний KARL STORZ и Solopharm, стала продолжением собственного имиджевого научно-образовательного проекта, реализуемого ГК «ММЦ» с конца 2018 года. Благодаря технологиям телеконференции медики из разных регионов смогли в режиме реального времени наблюдать за проведением операций, слушать лекции и принимать участие в дискуссиях. Площадкой мероприятия традиционно стала клиника «Мой медицинский центр» в Геленджике.