«Не всегда легально»: как отличить оригинальные кроссовки от поддельных

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 438 0

Глава союза байеров Бурганова: подлинность кроссовок подтверждает «Честный знак»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lars Penning; 5-tv.ru

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Как быть, если даже настоящие брендовые изделия из-за санкций нередко ввозятся в страну неофициально и не имеют сертификата подлинности?

В условиях антироссийских санкций, когда товар нередко поставляется в страну неофициально, установить подлинность тех или иных импортных изделий, в том числе кроссовок, может быть крайне сложно. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru предупредила президент Союза российских байеров Елена Бурганова.

По ее словам, отличить поддельные кроссовки от настоящих при покупке в магазине достаточно просто, ведь по российским законам, вся ввозимая в страну обувь должна быть сертифицирована «Честным знаком». Проверить это можно с помощью специального QR-кода.

«Обувь — это первая позиция, которая попала под маркировку в „Честном знаке“. Поэтому, на кроссовках должен присутствовать специальный штрих-код от „Честного знака“, который регистрирует каждую пару обуви на основе оригиналов закупочных документов. Это свидетельство того, что пара обуви закуплена, доставлена и растаможена официально. Без этого штрих-кода доказать (оригинальность. — Прим. ред.) практически невозможно сейчас», — пояснила Бурганова.

По ее словам, для проверки информации о товаре достаточно навести камеру смартфона на QR-код, который есть на каждом изделии с пометкой «Честный знак». С помощью этого QR-кода можно попасть в описание того, откуда пришла обувь.

Кроме того, в каждом магазине должны быть закупочные документы, в которых тоже указывается происхождение кроссовок, добавила Бурганова. Однако эти документы продавцы не обязаны предоставлять по первому запросу потребителя. Их могут предоставить только с согласия администрации при спорной ситуации.

«Но если покупатель дотошный, то он может добиться того, чтобы ему показали эти документы. А самое маленькое, что можно сделать — это попросить QR-код», — подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что в связи с антироссийскими санкциями не вся продукция ввозится на территорию страны легально. Поэтому может оказаться, что даже оригинальная пара обуви окажется без официального QR-кода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что магазины брендовых кроссовок предпринимателя и блогера Никиты Ефремова в Москве и Петербурге проверяют на предмет торговли поддельным товаром. Стало известно, что часть обуви в магазинах Ефремова была ввезена в Россию нелегально, у нее нет обязательной маркировки «Честный знак».

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