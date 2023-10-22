Почему люди на современных фото выглядят моложе предков в том же возрасте

Специалисты сошлись во мнении, что дело вовсе не в качестве фотографий столетней давности.

В соцсетях все популярнее становятся сообщества, в которых пользователями делятся фотографиями родителей, дедов и прадедов. Нередко участники удивляются тому, что люди одного возраста выглядят по-разному на снимках — современных и из прошлого века. «Известия» обратились к экспертам, чтобы найти ответ на этот вопрос. В сети популярно мнение, что люди середины ХХ века выглядели старше из-за жизненных трудностей. Психолог Анна Гусева соглашается.

«Это, прежде всего, след Великой Отечественной войны. Наши бабушки и дедушки с юного возраста брали на себя большую ответственность, много трудились, полностью отдавая себя работе и семье. Возможно, поэтому они и не гнались за вечной молодостью», — полагает она.

В то же время в прошлом далеко не все люди задумывались о здоровом образе жизни, вредные привычки тоже сыграли свою роль. Сегодня медицина шагнула далеко вперед, заботиться о себе проще, а бытовой труд облегчают техника и специальные службы. У женщин и мужчин появились возможности и время, чтобы следить за внешним видом.

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева также отмечает, что сейчас люди выглядят моложе благодаря развитию технического прогресса, здоровым привычкам и комфортным условиям жизни. Высокий темп жизни современного человека держит его в тонусе — мыслительные способности сохраняются дольше, а от них зависит и физическое старение. Поэтому каждому важно получать новые навыки, знания и эмоциональный опыт.

«С точки зрения геронтологии, человек всю жизнь должен тренировать мозг и тело — только так можно замедлить процессы старения», — утверждает Ткачева.

Эксперт пояснила, что сохранная внешность нередко говорит о высоком уровне развития мозга, интеллекта и личности. Человеку под силу управлять собой — контролировать эмоции, привычки, образ жизни, состояние здоровья. Так что не спешите смеяться над пожилыми людьми, которые «молодятся», выбирая соответствующую одежду или хобби. Так они создают свой островок комфорта в современном мире и продлевают юность.

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