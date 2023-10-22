В Германии призвали Бербок держать эмоции при себе, говоря о России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 24 0

Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал Бербок держать эмоции при себе, говоря о России

В Германии призвали Бербок держать эмоции при себе, говоря о России

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Действующий министр иностранных дел ФРГ довольно часто позволяет себе делать резкие заявления.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер посоветовал действующему министру иностранных дел страны Анналене Бербок тщательнее подбирать слова, говоря о России.

В интервью Berliner Zeitung политик заявил, что Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией. Поэтому «эмоции» в дипломатии нужно отключать.

«Если политика сводится к эмоциям, как в случае с Анналеной Бэрбок, то это неправильно», — сказал политик.

Бербок не раз публично критиковала Россию. После подобных заявлений часто сама подвергалась такой же реакции со стороны простых немцев. Так, например, в июле в Германии осудили ее заявление о том, что проблемы с газом в Европе стали «уроком» от президента России Владимира Путина. Немцы указали, что Бербок ведет себя как стажер, а не министр иностранных дел. Также призвали ее вспомнить, почему именно перестал поступать российский газ в Европу.

Ранее, писал 5-tv.ru, Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором.

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