Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

Глава немецкого МИД оценила последствия победы российской армии в украинском конфликте.
Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler
Окончание украинского конфликта победой России стало бы сигналом для Китая. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News.
В разговоре с журналистами она назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, для которого победа российской армии и стала бы знаком.
«Украина должна победить», — добавила Бербок.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином.
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