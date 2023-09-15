Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Глава немецкого МИД оценила последствия победы российской армии в украинском конфликте.

Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Тема:
Спецоперация

Окончание украинского конфликта победой России стало бы сигналом для Китая. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News.

В разговоре с журналистами она назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, для которого победа российской армии и стала бы знаком.

«Украина должна победить», — добавила Бербок.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином.

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