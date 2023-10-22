Стала известна причина экстренной посадки самолета в Красноярске

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 19 0

Boeing 777 совершил внеплановое приземление. Но что произошло?

Стала известна причина экстренной посадки самолета в Красноярске

Фото: АМ/АМ / ТАСС

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Стала известна причина экстренной посадки самолета Boeing 777 в аэропорту Красноярская. Все произошло из-за дебоша одного из пассажиров воздушного судна.

Как сообщил источник 5-tv.ru, самолет летел из Москвы во Владивосток. Изначально сообщалось, что авиасудно движется в противоположном направлении.

Знакомый с ситуацией человек объяснил, что дебошир ходил по салону и пытался проникнуть в кабину пилота. Из-за этого капитану Boeing 777 пришлось запросить экстренную посадку и вызвать наряд полиции.

Правонарушителя задержали после приземления. Его доставили в дежурную часть. В результате выяснилось, что дебошир житель Уссурийска Приморского края.

После этого инцидента самолет продолжил движение по заданному курсу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Красноярске.

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