Бывший депутат Госдумы Пузановский умер на 82-м году жизни

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Политический деятель родился в Молдавии, но всю жизнь представлял интересы жителей Костромской области.

Бывший депутат Госдумы Пузановский умер на 82-м году жизни

Фото: Мусаэльян Владимир / ТАСС

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Ушел из жизни экс-депутат Госдумы первых трех созывов Адриан Пузановский. Об утрате в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов.

«Светлая память!» — написал он.

Неверов отметил, что ему посчастливилось поработать с Пузановским в «Народном депутате». По его словам, он всегда представлял интересы жителей Костромской области. Говоря о его человеческих качествах, парламентарий отметил отзывчивость госдеятеля.

Экс-депупат ГД умер на 82-м году жизни. Причина его кончины и другие обстоятельства не раскрываются.

Адриан Пузановский был уроженцем Молдавии. После окончания Кишиневского государственного университета он стал доктором экономических наук. Позже он стал преподавателем в Костромской государственной сельскохозяйственной академии.

Политическая карьера Пузановского началась в 90-х годах. С 1993-го он три раза избирался в Госдуму по Костромскому одномандатному округу.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший министр культуры СССР Василий Захаров умер, не дожив до 90-летнего юбилея.

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