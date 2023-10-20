Экс-министр культуры СССР Василий Захаров умер, не дожив до 90-летнего юбилея

Экс-политик в СССР работал над театральной реформой.

Умер Василий Захаров, занимавший пост министра культуры СССР в 1986–1989 годах. Об этом сообщил РИА Новости внук соратника Захарова, бывшего партийного деятеля СССР Вадима Медведева. Позднее информацию о смерти бывшего чиновника, некоторое время работавшего и на дипломатическом поприще, сообщило и ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«17 октября это произошло. Похороны в субботу в 11:30», — сообщил внук коллеги погибшего.

Подробности и причина смерти политического деятеля остаются неизвестны.

В МИД РФ отметили, что Василий Захаров отличался рядом положительных качеств и как человек, и как руководитель: он был трудолюбивым, ответственным, скромным и отзывчивым в отношениях с коллегами.

Советский политик был рожден 5 января 1934 года в деревне Хриплы Фировского района Тверской области. До начала политической карьеры был преподавателем. С 1983 года начал занимать руководящие партийные посты: от первого заместителя заведующего отделом ЦК КПСС до председателя Совета Министров РСФСР.

На посту министра культуры СССР в 80-е годы Захаров работал над театральной реформой, а также занимался работой над показом в СССР выставок с произведениями искусства знаменитых иностранных творцов.

Также с 1990 года занимал должность советника-посланника посольства СССР в Югославии. Ушел в отставку в 1994 году.

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