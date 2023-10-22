«Творилось что-то дикое»: Асмус произвела фурор на сцене театра

Звезда «Интернов» сама была шокирована реакцией зрителей на постановку с ее участием.

Кристина Асмус своей игрой в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» произвела настоящий фурор в театре имени Ермоловой. Об этом сообщает издание dni.ru, изучившее отзывы зрителей на постановку.

Так, в сети утверждают, что актриса в роли Катерины Измайловой буквально довела всех зрителей до слез. Сама Асмус призналась, что прошедший накануне спектакль стал для нее особенным и даже «феноменальным», так как большинство сцен в нем она раньше «никогда так не решала». В личном блоге актриса написала, что на финальных поклонах весь зал стоя аплодировал создателям постановки, что крайне удивило ее.

«На каждом нашем спектакле встают зрители, но чтоб абсолютно весь зал… И на балконе тоже! Вчера творилось что-то дикое», — призналась Асмус.

Актриса так впечатлилась произошедшим, что, казалось, ее эмоциям не будет ни конца ни края.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Кристину Асмус тошнит от партнеров по фильмам.