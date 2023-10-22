В разных местах: раскрыты подробности о прощании и похоронах Артура Кусимова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 115 0

Прощание с Артуром Кусимовым состоится в Казани, а похороны в Аскарово

В разных местах: раскрыты подробности о прощании и похоронах Артура Кусимова

Фото: ВКонтакте / Артур Кусимов / artur_kusimov

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Артист будет похоронен в родном селе в Башкирии.

Появились подробности о месте и времени прощания с покойным музыкантом и экс-участником группы «Элвин Грей» Артуром Кусимовым. Сайт UFA1.RU пишет, что панихида состоится 23 октября в Казани в зале на Сибирском тракте.

Проводить исполнителя в последний путь смогут все желающие с 14:00 до 15:00. После гроб с телом Кусимова увезут в его родное село Аскарово в Башкирии. Он будет захоронен на местном кладбище.

О смерти 31-летнего Артура сообщил его товарищ Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей. Ранее они выступали в одноименной группе, однако после Кусимов решил отделиться.

Известно, что последние два года он работал над проектом «Кусим», писал сольный альбом. Однако выпустить его в свет так и не успел. Что именно оборвало жизнь музыканта — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая словацкая оперная певица Патриция Янечкова «сгорела» из-за рака груди.

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