Молодая словацкая оперная певица Патриция Янечкова «сгорела» из-за рака груди

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 22 0

Novinky: словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла от рака в 25 лет

Молодая словацкая оперная певица Патриция Янечкова «сгорела» из-за рака груди

Фото: Instagram* / patricia_burda_janeckova

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В 2014-м артистка стала самой молодой победительницей конкурса духовной музыки в Риме.

Словацкая оперная певица-сопранистка Патриция Янечкова умерла в возрасте 25 лет. Об это сообщается в материале издания Novinky.cz. В социальных сетях на страницах артистки поклонники выражают соболезнования ее семье и мужу. Последние фото Янечковой в личном блоге посвящены свадьбе и любви к избраннику. Девушка вышла замуж за актера Властимила Бурду в конце июня в этом году. Ее не стало спустя три с небольшим месяца.

В начале 2022 года врачи обнаружили у Патриции рак груди. Певице пришлось уйти со сцены в связи с болезнью. Она не скрывала, что страдает онкологией. Публично заявив о своем недуге вскоре после постановки диагноза, артистка пообещала поклонникам, что вернется к творчеству, когда закончит лечение. Однако планы перспективной оперной исполнительницы были разрушены.

Янечкова родилась в 1998 году в Германии в словацкой семье, однако большую часть жизни прожила в чешском городе Острава. С юных лет Патриция обучалась пению, впоследствии окончила Академию музыки имени чешского композитора Леоша Яначека. В 2010-м она победила в шоу талантов Talentmania, а спустя еще четыре года стала самой молодой обладательницей премии Международного конкурсе духовной музыки в Риме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о карьере и личной жизни актера Майкла Гэмбона, наиболее известного по роли профессора Альбуса Дамблдора из сказки о Гарри Поттере. Он скончался в 27 сентября в возрасте 82 лет.

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