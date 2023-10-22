На Украине начали ставить на воинский учет женщин с медицинским образованием

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

ТАСС: женщин-медиков и фармацевтов на Украине ставят на воинский учет

На Украине начали ставить на воинский учет женщин с медицинским образованием

Фото: © РИА Новости / Томас Тхайцук

Читайте нас в: Дзен Новости

Действия властей спровоцировали новую волну миграции.

Киевские военкоматы начали проверять и ставить на воинский учет всех женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Повестки им в руки пока не вручают, однако процесс находится на строгом контроле у ответственных структур. Об этом агентству ТАСС сообщили очевидцы.

На фоне происходящего в украинской столице прошла волна увольнений среди медперсонала. Об этом рассказал другой собеседник агентства. По его словам, это также спровоцировало массовую миграцию.

Вырваться за границу пытаются все, у кого есть возможность, уточнил он. Украинцы сейчас прекрасно осознают, что в скором времени на фронте окажутся все.

На Украине был принят закон, который обязывает всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта или провизора, стать на учет. Закон не обходит стороной ни научных сотрудников, ни руководителей, работающих в сфере здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские оккупационные власти закрыли две из трех больниц Херсона, а врачи были переведены в медкомиссии военкоматов.

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

Последние новости

18:51
Отопительный сезон не по плану: как бороться с недобросовестными коммунальщиками
18:39
Киев направит большую часть запрашиваемых Байденом денег на оборону
18:23
На Украине начали ставить на воинский учет женщин с медицинским образованием
18:12
Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября
17:58
Днепропетровский депутат задержан на Украине за вывоз призывников
17:42
Слова Байдена о Путине сочли свидетельством паники в Вашингтоне

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
«Вы скоро встретитесь»: как Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа
«Важный какой!» — как экс-солист группы «Банд’Эрос» нашел любовь в девушке, которую не замечал
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023