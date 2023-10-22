Украинские оккупационные власти закрыли две из трех больниц Херсона
Врачи были переведены в медкомиссии военкоматов. Еще бы — украинцев отправляют на фронт «на промышленной основе».
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские власти закрыли две из трех действующих в Херсоне больницы. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.
«В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трех районных больниц», — проинформировал он.
Сальдо уточнил, что речь идет про ХБК имени Лучанского и водников имени Карабелеша. По его словам, всех врачей перенаправили в военкоматские медкомиссии, ведь киевский режим продолжает отправку людей на смерть и делает это на «промышленной основе».
Глава региона обратил внимание, что Киев преследует цель уничтожить как можно больше сограждан. По его словам, украинские власти очищают территории «для кого-то другого», однако, заверил он, российские силы не позволят им воплотить свои замыслы.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия пресекла попытки украинских ДРГ форсировать Днепр.
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