Снимается по сей день: Катрин Денев исполнилось 80 лет

Легенда французского и мирового кино 22 октября отмечает день рождения.

Катрин Денев — актриса, которой суждено было стать эталоном красоты и женственности в мировом киноискусстве, появилась на свет в актерской семье Мориса Дорлеака и Рене Симоно (в девичестве Денев) в 1943 году. Сегодня, 22 октября, знаменитая артистка празднует свое восьмидесятилетие.

Катрин стала средней из трех дочерей пары. Ее старшая сестра Франсуаза Дорлеак тоже пошла по стопам родителей и начала успешную актерскую карьеру. Катрин даже специально взяла девичью фамилию матери, чтобы ее не путали с сестрой. Вместе они сыграли в мюзикле «Девушки из Рошфора» 1967 года. К сожалению, в том же году Франсуаза погибла в автокатастрофе.

Все началось с «Шербурских зонтиков»

Слава пришла к Денев в 1964 году после выхода легендарного мюзикла Жака Деми «Шербурские зонтики». Успех этой картины определил дальнейшую судьбу девушки, которая до этого не была уверена, что хочет остаться актрисой и связать свою жизнь с кино. До сих пор картина с участием Денев остается одним из самых популярных в мире фильмов 1960-х.

Спустя год молодая актриса снялась в главной роли в фильме Романа Полански «Отвращение», а следом еще в двух значимых для ее актерской биографии картинах: эротической драме «Дневная красавица» (1967), получившей «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, и номинированной на «Оскар» драме «Тристана» (1970).

За годы кинокарьеры Денев довелось сняться у многих выдающихся режиссеров мирового кино: Луиса Бунюэля, Франсуа Трюффо, Франсуа Озона, Ларса Фон Триера. В числе наиболее известных картин с участием Денев — военная драма «Последнее метро» (1980), «Голод» (1983), где ее партнерами были Дэвид Боуи и Сьюзен Сарандон, оскароносная драма «Индокитай» (1992), российско-французская лента «Восток-Запад» (1999) с участием Олега Меньшикова и Сергея Бодрова-младшего, драма «Танцующая в темноте» (2000) с Бьорк и другие.

Несмотря на почтенный возраст, актриса продолжает работать. Так, в 2021 году вышел фильм «После меня», на съемках которого Денев перенесла инсульт, но нашла силы вернуться к съемкам.

Муза Ив Сен-Лорана

Помимо работы в кино, Денев сделала карьеру модели. Долгие годы она была лицом духов Chanel N°5 и до сих пор остается музой модного дома Yves Saint Laurent.

По словам самой Денев, она начала носить вещи Ив Сен-Лорана, когда ей было 22-23 года. Тогда же, в 1965 году, она познакомилась с великим модельером, который в то время был восходящей звездой парижской моды.

Впоследствии Сен-Лоран одевал Денев для множества фильмов. Венцом их сотрудничества стал культовый брючный костюм-смокинг Le Smoke, сшитый специально для актрисы в 1982 году. Дружба кинозвезды и легендарного модельера продлилась до самой смерти Сен-Лорана в 2008 году.

Один брак и множество романов

Личная жизнь Катрин Денев была бурной и насыщенной, хотя официально она выходила замуж лишь однажды — за фотографа Дэвида Бейли в 1965 году. Незадолго до этого у актрисы был роман с режиссером Роже Вадимом, от которого Денев родила сына Кристиана Вадима, впоследствии тоже ставшего актером.

Расставшись после семи лет брака с Бейли, Денев закрутила роман со звездой итальянского кино Марчелло Мастроянни. В этих отношениях на свет появилась дочь Кьяра Мастроянни — известная сегодня актриса. С ее отцом Денев рассталась спустя четыре года отношений, когда девочка была еще совсем маленькой.

Известно, что после этого у актрисы были романы с оператором Хью Джонсоном и бывшим главой телеканала Canal+ Пьером Лескюром, с которым Денев до сих пор дружит и, по слухам, едва ли не ежедневно созванивается. Кроме того, актрисе приписывают отношения с Романом Полански, Клинтом Иствудом, Джоном Траволтой, Сержем Генсбуром, Джонни Холлидеем.

Как призналась однажды Денев, ей очень трудно сохранить брак, и она не считает, что женщине нужно обязательно выходить замуж. В пример она привела свои отношения с Мастроянни: ей было вполне достаточно того, что актер дал свою фамилию их дочери, а выходить за него замуж она вовсе не стремилась.

«Так и не поняла Россию»

В фильмографии легендарной 80-летней актрисы более 140 картин, и она, похоже, не собирается на пенсию. В этом году на экраны вышла драма «Бернадетт», где Денев сыграла одну из главных ролей.

В России Катрин Денев остается одной из самых известных и любимых зрителями французских актрис. Она не раз бывала в России — в Москве, Петербурге, Владивостоке, Казани, Сочи, Ессентуках, Гатчине. В 2005 году актриса стала президентом кинофестиваля «Лики любви», а в 2012-м на Московском международном кинофестивале ее наградили премией за покорение вершин актерского мастерства «Верю! Константин Станиславский».

В одном из интервью Денев рассказала о своем отношении к России и людям, которые в ней живут.

«Я много раз бывала в России, но до конца так и не поняла вашу страну. Во время путешествий непременно хочу посмотреть, как живут люди, увидеть историческую часть города, памятники, архитектуру, отправляюсь в бар или кофейню, обязательно смотрю телевизор. Только так можно узнать чужую страну», — сказала Денев.

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