Коса до пояса: можно ли вылечить секущиеся кончики

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 12 0

Трихолог Егорова: вылечить сеченые концы волос нельзя

Коса до пояса: можно ли вылечить секущиеся кончики

Фото: DPA / ТАСС

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Что делать, если специальные маски и шампуни не помогают?

Красивые волосы — гордость женщины. Но что делать, когда они не в лучшем состоянии? Частая проблема — секущиеся кончики. Из-за этого волосы становятся непослушными, пушатся и выглядят неопрятно.

Как отметила врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова, по-научному такое состояние прядей называется трихоптилозом. Это фактически расщепление структуры волоса, когда он начинает разделяться на части.

Как указала специалист в беседе с изданием aif.ru, привести волосы к такому состоянию может частая сушка феном, неправильно подобранные расчески, частое мытье, регулярные окрашивания. Бывает, что проблема вызвана и другими факторами. Например, из-за плохого питания, дефицит витаминов. Но можно ли вылечить секущиеся кончики?

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Чтобы избавиться от секущихся кончиков, женщины скупают в магазинах различные средства — но на деле они не помогают, либо только на короткое время, до первого мытья.

«Единственным верным решением будет регулярно подравнивать волосы, не допуская появления рассеченных вариантов. Также следует позаботиться и об уходе за волосами — вовремя использовать шампуни и бальзамы для прядей, регулярно использовать маски, уделить особое внимание выбору расчески, уходу за ней, своевременному мытью и замене на новую», — посоветовала Егорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о бесполезных народных масках, которые могут убить ваши волосы.

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