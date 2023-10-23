Ксения Новикова рассказала об ужасах жизни с бывшим мужем: «Наставлял пистолет»

Что пришлось пережить знаменитой певице?

Бывший муж Ксении Новиковой угрожал их сыну пистолетом. Шокирующими подробностями своей жизни певица поделилась в интервью на одном из федеральных каналов.

По словам бывшей солистки «Блестящих», их общему сыну Богдану было восемь месяцев, когда мужчина направил на него оружие во время одного из загулов. Новикова отметила, что вряд ли ребенок что-то помнит из-за возраста.

«На ребенка наставлялся пистолет. Хорошо, что Богдан этого не помнит, потому что ему было восемь месяцев. Я убегала с детьми. Когда человек приходил в себя, естественно, он просил прощения», — рассказала певица.

Она отметила, что много раз просила супруга завязать с алкоголем. Однако уговоры на него не действовали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына Новиковой Мирона после уроков избил подросток. Конфликт возник из-за знаменитой мамы школьника.