Звезда «Реальных пацанов» Мария Скорницкая рассказала о своем детстве

Актриса раскрыла правду о своей юности.

Мария Скорницкая, сыгравшая Машу в сериале «Реальные пацаны», была домашним ребенком. Актриса решилась на откровенный разговор о своем детстве в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на открытом показе финального сезона комедии.

Артистка отметила, что в юности вела совсем не такой образ жизни, как ее героиня. В реальной жизни девушку постоянно встречали и провожали близкие. Лишь повзрослев, она стала самостоятельной.

«Я росла дома. Меня провожали, встречали. Когда уже постарше стала, может, в подростковом возрасте были какие-то моменты. А в принципе я очень домашняя девочка всегда была», — рассказала актриса.

«Реальные пацаны» — это сериал, который рассказывает о парне по имени Коля из Перми. Молодой человек вместе с друзьями постоянно попадает в различные истории, а затем рассказывает о них в формате видео-дневника рассказывает зрителям. В десятом, заключительном, сезоне он отправляется в село Наумовка, свое родовое «поместье».

«Я была домашней девочкой» — Валентина Мазунина рассказала о своем детстве

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Мазунина попала в сериал совершенно случайно.