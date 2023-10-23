Звезда «Реальных пацанов» Мария Скорницкая рассказала о своем детстве

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 151 0

Актриса Мария Скорницкая из «Реальных пацанов» была домашним ребенком

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Актриса раскрыла правду о своей юности.

Мария Скорницкая, сыгравшая Машу в сериале «Реальные пацаны», была домашним ребенком. Актриса решилась на откровенный разговор о своем детстве в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на открытом показе финального сезона комедии.

Артистка отметила, что в юности вела совсем не такой образ жизни, как ее героиня. В реальной жизни девушку постоянно встречали и провожали близкие. Лишь повзрослев, она стала самостоятельной.

«Я росла дома. Меня провожали, встречали. Когда уже постарше стала, может, в подростковом возрасте были какие-то моменты. А в принципе я очень домашняя девочка всегда была», — рассказала актриса.

«Реальные пацаны» — это сериал, который рассказывает о парне по имени Коля из Перми. Молодой человек вместе с друзьями постоянно попадает в различные истории, а затем рассказывает о них в формате видео-дневника рассказывает зрителям. В десятом, заключительном, сезоне он отправляется в село Наумовка, свое родовое «поместье».

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Звезда «Реальных пацанов» Мария Скорницкая рассказала о своем детстве

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