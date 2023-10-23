«Он так накуролесил»: подруга клавишника «Руки Вверх!» Капырина назвала причину его гибели

Кому мог перейти дорогу музыкант?

Клавишника группы «Руки Вверх!» Владимира Капырина забилы до смерти. Такую версию гибели музыканта назвала его подруга, продюсер Олеся Сазыкина в эфире одного из федеральных каналов.

По словам женщины, скорее всего, клавишник нагрубил кому-то, и завязалась драка.

«Его избили. То есть он так накуролесил, что его убили. Он просто ночью решил пойти допивать, познакомился с людьми, и, наверное, там затесалась какая-то потасовка», — рассказала Сазыкина.

Женщина добавила, что Капырина даже хотели хоронить в закрытом гробу. Однако родители настояли на обратном. Сергей Жуков взял на себя все расходы на похороны.

Прежде отец Капырина — Дмитрий — признавался, что музыкант выпивал и даже иногда впадал в запой.

Проститься с клавишником «Руки Вверх!» пришел Сергей Жуков: эксклюзивные кадры

Тело музыканта нашли в начале месяца в его московской квартире. О точных причинах Капырина не сообщалось. Однако по словам его отца, тело мужчины было в гематомах, а сам он лежал в луже крови.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Капырина похоронят под Покровом. Музыкант любил проводить время во Владимирской области.