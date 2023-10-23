Пожар в жилом доме Петербурга унес жизни двух человек

В Петербурге выясняют причины смертельного пожара в жилом доме. Возгорание произошло на втором этаже в трехкомнатной квартире. Как рассказали соседи, в ней проживала пенсионерка с 40-летним сыном. Спасти их не удалось.

По предварительной информации, мужчина и женщина отравились продуктами горения. К этой минуте пожар полностью потушен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое детей сгорели заживо в полыхавшем доме в Благовещенске.