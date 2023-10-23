Помогли меценаты: уникальная обувная коллекция появилась в Эрмитаже

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Коллекцию Эрмитажа пополнила историческая русская обувь

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Многие экспонаты украшены тончайшей вышивкой.

Обувной бум в Эрмитаже — собрание музея пополнилось экспонатами, благодаря которым жители и гости города смогут оценить удобство своей обуви. Передвигаться в ботинках в XVII и XVIII веке без особой сноровки было непросто.

Ни левых, ни правых башмаков не существовало — они были одинаковыми. Разные половинки появились только в XIX веке.

Особенно выделяется необычная форма каблуков, а они были элементом и мужской обуви, и даже детской. Всего в коллекции — 44 пары и три полупары обуви из кожи, бархата и других роскошных материалов.

Многие украшены тончайшей вышивкой. Экспонаты попали в музей из частной коллекции — с приобретением помогли меценаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уникальная технология NFT будет защищать произведения искусства Эрмитажа.

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