Помогли меценаты: уникальная обувная коллекция появилась в Эрмитаже

Многие экспонаты украшены тончайшей вышивкой.

Обувной бум в Эрмитаже — собрание музея пополнилось экспонатами, благодаря которым жители и гости города смогут оценить удобство своей обуви. Передвигаться в ботинках в XVII и XVIII веке без особой сноровки было непросто.

Ни левых, ни правых башмаков не существовало — они были одинаковыми. Разные половинки появились только в XIX веке.

Особенно выделяется необычная форма каблуков, а они были элементом и мужской обуви, и даже детской. Всего в коллекции — 44 пары и три полупары обуви из кожи, бархата и других роскошных материалов.

Многие украшены тончайшей вышивкой. Экспонаты попали в музей из частной коллекции — с приобретением помогли меценаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уникальная технология NFT будет защищать произведения искусства Эрмитажа.