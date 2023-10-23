Настаивал на аборте: как «инопланетянка» Елена Метелкина родила от афериста и тунеядца

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Рита Миронова
Рита Миронова 33 0

Актриса Метелкина родила сына от брачного афериста

Настаивал на аборте: как «инопланетянка» Елена Метелкина родила от афериста и тунеядца

Фото: © РИА Новости / Р. Юнисов

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Актриса влюбилась по уши и не обращала внимания на все тревожные звоночки.

О личной жизни Елены Метелкиной, ставшей популярной после фильма «Гостья из будущего», известно мало. У актрисы есть сын Александр, однако никто никогда не слышал о его отце.

Как пишет StarHit.ru, Метелкина познакомилась с загадочным мужчиной во время отдыха в Ялте. На пляже к ней подошел некий Сергей, представившись портным из Запорожья.

Молодую актрису подкупило то, что мужчина не склонял ее к интиму, а лишь ненавязчиво ухаживал. В итоге она приехала с ним домой и заявила родителям, что выходит замуж.

Влюбленные расписались, но семейная жизнь не оправдала ожиданий Метелкиной и ее родителей. Пока супруга вкалывала на работе, муж сидел дома и сетовал на слабое здоровье.

Лишь иногда он шил вещи, но клиентов было слишком мало, потому Сергея считали тунеядцем. Когда Елена забеременела, супруг настаивал на аборте.

Никакой поддержки в течение всего срока она не получала. А по рождении сына Сергей заявил, что устал от криков ребенка, и просто ушел.

Позже стало ясно — он просто брачный аферист, который хотел с помощью доверчивой актрисы получить столичную прописку. Брак Метелкина аннулировала через суд, однако разбирательства с бывшим супругом продолжались еще долго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась судьба актрисы Евгении Сабельниковой.

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Настаивал на аборте: как «инопланетянка» Елена Метелкина родила от афериста и тунеядца

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