Нагло врут? Насколько честны с нами фитнес-браслеты

Что выяснили эксперты при проверке умной техники, следящей за соблюдением ЗОЖ?

В настоящее время очень популярны различные фитнес-браслеты и умные часы. Однако некоторые владельцы этих гаджетов все чаще сомневаются в правильности данных своих электронных помощников.

Так, иногда смартфон может насчитать больше шагов, чем браслет, а у кого-то давление не совпадает с данными тонометра. Можно ли доверять показаниям гаджетов, объясняет издание KP.RU.

Проверка Роскачества

Отмечается, что Роскачество в 2021 году проверило эффективность и достоверность фитнес-браслетов на деле. В частности, тесту подверглись шагомер и точность подсчета сердечного ритма.

При активном беге почти все испытуемые устройства продемонстрировали достоверные данные. При обычной же ходьбе и легком беге погрешность была уже достаточно ощутимой.

При этом хуже всего пульс браслеты фиксировали в состоянии покоя. А еще они засчитывали шаги, если человек, например, листал страницы — то есть взмах рукой засчитывался как шаг.

В чем польза таких гаджетов

По мнению врача-кардиолога Дмитрия Хорошева, чем старше человек, тем больше ему нужен фитнес-браслет. Люди после 50 лет уже склонны к повышенному артериальному давлению со всеми вытекающими последствиями.

Именно поэтому нужно следить за своей физической активностью и сопоставлять свое самочувствие с показателями устройства. Как говорит заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова, использовать гаджеты нужно регулярно, чтобы не только иметь представление об итогах конкретной тренировки, но и отслеживать прогресс за неделю и месяц.

Нужно помнить о погрешности

Доктор медицинских наук, профессор Евгений Ачкасов объяснил, что если речь заходит о фитнес-браслетах или приложениях для контроля ЗОЖ, то надо понимать, что мы говорим не о медицинском оборудовании, а о вспомогательных технологиях.

«Безусловно, все они в той или иной мере хороши и полезны. Но все имеют определенную погрешность. Это не точный медицинский прибор, он не проходит строгий контроль качества, систему тестов», — подчеркнул врач.

В любом случае следить за своей динамикой в занятиях с помощью гаджета — отличная мотивирующая идея. Однако целиком доверять контроль здоровья бытовой технике пока еще рано — технологии далеко не совершенны.

Ранее 5-tv.ru писал, как реагировать на критику от фитнес-гаджетов.