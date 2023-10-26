Кабину смяло: два грузовика столкнулись лоб в лоб в Башкирии

Эфирная новость 143 0

Два грузовика столкнулись лоб в лоб в Башкирии

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Авария унесла жизнь водителя большегруза.

Жуткая авария в Башкирии — на трассе между Уфой и Челябинском «КАМАЗ» лоб в лоб столкнулся с грузовиком с мороженым. От удара кабину смяло, водитель погиб на месте.

Мужчина за рулем «КАМАЗа» выжил, его доставили в больницу. Предварительно, авария произошла по его вине — грузовик выехал на встречную полосу, не рассчитав маневр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в страшной аварии в Татарстане. На темной дороге столкнулись три легковушки.

Удар был такой силы, что все машины оказались искорежены до неузнаваемости. Что касается причин ДТП — не исключено, что кто-то из водителей сильно превысил скорость и не справился с управлением.

-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

21:11
Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски
20:58
Журналистам «Известий» помешали снять сюжет о ценах на продукты в Москве
20:46
Александр Петров показал молодую жену на отдыхе: «Какая же она красивая»
20:34
В Москве состоялась традиционная конференция «Медиабизнес»
20:22
Москву неожиданно замело: когда растает первый снег?
20:10
Трубу с кипятком прорвало на Лиговском проспекте в Петербурге

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
Дипфейк в деле: можно ли доказать невиновность, если ваше лицо оказалось в видео 18+
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео