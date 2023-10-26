Устойчивый мир и безопасность: главное о международной конференции в Минске

Украинский и ближневосточный конфликты обсуждают в Минске на международной конференции по Евразийской безопасности. Снизить напряжение в горячих точках можно только путем диалога с учетом интересов всех стран.

Считать же Запад садом, а весь остальной мир — джунглями — это путь в никуда. Это подчеркнул Сергей Лавров.

К возобновлению разговора между Востоком и Западом для того, чтобы найти решение для наиболее острых вопросов, призвал и министр иностранных дел Венгрии. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий выслушал основные заявления.

Тщательный досмотр каждого участника на входе. Конференция по безопасности сама должна быть безопасной.

В выставочном центре «БелЭкспо» в самом центре Минска сегодня собрались военные специалисты, дипломаты и представители спецслужб. Это первая подобная конференция, которая охватывает проблемы безопасности всего Евразийского континента, поэтому здесь представлены ключевые организации — ОДКБ, СНГ, ШОС — и, конечно, эксперты из более чем 30 государств.

Устойчивый мир от Лиссабона до Владивостока явно не интересует европейские правительства. Единственная делегация из Старого света — венгерская.

Здесь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Сначала он встречается с принимающей стороной, потом уже в зале пленарного заседания общается с российским коллегой, что-то показывает Лаврову.

Возможно, обсуждают логотип конференции. Кубик Рубика — так организаторы конференции обозначили наш континент, Евразию.

Сейчас, как мы видим, он явно в разобранном состоянии, это и предлагается исправить. Евразия переживает одновременно два крупных конфликта.

К развязанной Западом войне на Украине добавился новый очаг на Ближнем Востоке. Вместо урегулирования кризиса Вашингтон и его сателлиты предлагают лишь дальнейшую эскалацию, безоговорочно поддерживая действия Израиля и угрожая войной крупнейшему игроку региона — Ирану.

«Это не первый раз, когда США угрожают нам. Мы к этому привыкли. Но если они действительно решатся исполнить свои угрозы, если совершат эту ошибку, тогда ответ Ирана превзойдет все их возможные ожидания», — сказал замглавы МИД Ирана Мохаммад Шейхолеслами.

Провал «киевского проекта» уже должен был намекнуть Западу, что эпоха безраздельной гегемонии подошла к концу. Но давление на Россию и ее союзников по-прежнему не ослабевает.

Вот и сейчас почти одновременно с конференцией в Минске Польша объявляет новые военные учения в непосредственной близости от границы с Белоруссией и Калининградской областью.

«Послушайте, это один из элементов того нарастающего давления, которое мы видим в отношении Белоруссии и России, но адекватный ответ — спокойное реагирование, упрочение оборонного потенциала — это та политика, которую проводят Россия и Беларусь», — сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Весомый аргумент здесь — арсенал тактического ядерного оружия, размещенный Россией на территории Белоруссии. Его основная задача — охладить пыл западных провокаторов.

Собственные экономические проблемы из-за санкционной войны с Москвой пока с этим не справились, но осознание постепенно приходит.

«По доле ВВП в 2010 году Европа лидировала: 22% против 9% по сравнению с Китаем. Сейчас у Китая 18% доли в мировом ВВП, а у ЕС лишь 17%. Впервые Европейский союз на третьем месте вместо того, чтобы быть на 2-м в этой конкурентной борьбе», — заметил Сийярто.

Трансформация мировой экономики отражается и в политическом раскладе сил. Страны мирового большинства все меньше полагаются на одобрение Запада во всех вопросах.

«Приметой времени становится стремление все большего числа государств глобального Юга и Востока укреплять свой суверенитет во всех областях, реализовывать прагматичный, самостоятельный, национально-ориентированный курс в мировых делах. Геополитический расклад сил продолжает меняться не в пользу исторического коллективного как бы его не называть Запада, и это начинают признавать публичные представители западных элит», — сказал Лавров.

Но пока со стороны Запада это явно еще не стадия принятия, максимум — торг. А значит, такие конференции по безопасности не потеряют своей актуальности. Многополярный мир все-таки должен быть с кулаками.

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