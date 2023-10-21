Байден указал на способность США создать новый мировой порядок

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 10 0

Байден: человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать

Байден указал на способность США создать новый мировой порядок

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Что предлагает американский лидер?

Президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок. И построить его, конечно же, может Америка.

«Я думаю, у нас есть возможность <…> если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало хорошо, но теперь все выдохлось. Нужен новый мировой порядок», — сказал он во время своего предвыборного мероприятия. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

Прежде президент РФ Владимир Путин заявил, что создание многополярного мира неизбежно и необходимо. По словам российского лидера, сегодня страны отказываются от той модели, в рамках которой все оказываются загнанными в кабалу и кредиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла конференция по проблемам миропорядка. Мероприятие собрало ученых из 25 стран. Как указал научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, все прежние системы порядка имели европейский характер. Кроме последней, где главную роль играли США. Однако сейчас наблюдается иная ситуация в мире. Появились новые центры, (Китай, Африка, Латинская Америка, Бразилия и другие страны) которые выступают за формирование нового мирового порядка.

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