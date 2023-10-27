Развитие космической отрасли: какие поручения дал Путин

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Путин дал важные поручения по развитию космоса

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Также глава государства обратил внимание на необходимость обеспечения качественной связью всю территорию страны.

После общения с молодыми учеными президент провел совещание, на котором дал ряд важных поручений по развитию космической сферы. Владимир Путин призвал создать такие условия в отрасли, чтобы частные компании бились за заказы.

«В таком тесном сотрудничестве государства и бизнеса, необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки. Обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных, как это называют специалисты, многоспутниковых группировок. Что для этого на мой взгляд необходимо? Это налаживание именно серийного производства космических аппаратов, переход к конвейерной сборке. Нужно существенно, а точнее, радикально снизить стоимость доставки космических аппаратов на околоземную орбиту, создать необходимую инфраструктуру именно для массовых запусков спутников, включая малые космические аппараты и обеспечить доступ к ней для частных технологических компаний», — сказал глава государства.

Еще одно требование президента касается доступности ключевых космических сервисов. В частности, качественная связь должна появиться на всей территории страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем президент РФ Владимир Путин говорил с молодыми учеными космической отрасли.

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