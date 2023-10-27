Личное в публичное: раскрыта тайна «предсмертного» видео Вячеслава Гришечкина

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 722 0

Бывшая Гришечкина: предсмертное видео актера попало в сеть с его согласия

Личное в публичное: раскрыта тайна «предсмертного» видео Вячеслава Гришечкина

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актер скончался 15 сентября, вскоре был обнародован ролик с его обращением к бывшей невесте Диане Бичаровой. После на нее посыпались страшные обвинения.

Предсмертное видео актера Вячеслава Гришечкина — так его назвали в одном из шоу на федеральном канале — было записано задолго до его кончины. Артист умер 15 сентября, до этого от него ушла невеста Диана Бичарова и тут же вышла замуж за другого. В ролике Гришечкин желает бывшей счастья и плачет, говоря о своей любви. До сих пор женщину винят и в смерти актера, и в его страданиях накануне ухода.

В беседе с журналистами издания KP.RU Бичарова рассказала, что видео было записано сразу после расставания, а в сеть попало ее стараниями. Оказывается, Диана не хотела сплетен о своей личной жизни и репутации роковой изменщицы. Поэтому и попросила Гришечкина публично заявить — он знает о замужестве бывшей, а еще остается с ней в хороших отношениях.

«Все меня корят, что я личное превратила в публичное. Что я выставила на всеобщее обозрение видео Славы, которое он записал для меня. Очень много негатива идет от людей. Но я бы никогда не поступила бы так, не предупредив Славу. Видео было отдано и выложено в прессу с разрешения Вячеслава», — говорит Бичарова.

Несмотря на желание внести ясность, от хейта женщину ролик не уберег. Подлила масла в огонь и ошибочная формулировка «предсмертное видео». В результате Диану назвали жестокосердной и корыстной, обвинили, мол, обобрала несчастного Гришечкина, бросила, а потом еще и отдала журналистам видео, на котором отражена вся его боль. Сама Бичарова заверяет, что в сети запись появилась раньше, чем в шоу, и она не знала об использовании данного материала в передаче.

Что же касается обвинений в буквально убийственном холодном расчете и женском коварстве, бывшая невеста артиста не согласна. Она считает себя намного человечнее хейтеров, которые делают поспешные видео об отношениях посторонних людей и клеймят их позором.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему прах Вячеслава Гришечкина до сих пор не удалось захоронить.

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