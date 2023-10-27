Подозреваемый в стрельбе в США оставил предсмертную записку

Уже больше суток виновный в кровавой бойне в американском Льюистоне находится на свободе. Правоохранительные органы сообщают, что уже нашли нечто, что может раскрыть мотивы преступника. По некоторым данным, он оставил предсмертную записку. Полиция оцепила дом подозреваемого, но пока неизвестно, находится ли он там.

Жертвами массовой стрельбы стали по меньшей мере 18 человек. И еще десятки получили ранения. О предпосылках к трагедии рассказали соседи подозреваемого.

По их словам, этим летом Роберт Кард проходил лечение в психбольнице из-за жалоб на голоса в голове. О нестабильном психическом состоянии говорят и местные чиновники.

Власти призывают сохранять бдительность, ведь преступник по-прежнему может быть где-то рядом.