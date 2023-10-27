Аргентинский певец Рикардо Иорио умер, немного не доехав до больницы

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Рита Миронова
Рита Миронова 142 0

Умер аргентинский певец и метал-музыкант Рикардо Иорио

Аргентинский певец Рикардо Иорио умер, немного не доехав до больницы

Фото: Instagram* / iorio_oficial

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Жизнь музыканта оборвалась слишком внезапно. Что с ним произошло?

В возрасте 61 года скончался аргентинский певец и метал-музыкант Рикардо Иорио. Об этом сообщает газета Pagina12.

По информации издания, сердце звезды остановилось 24 октября. События в тот день развивались слишком стремительно: Рикардо почувствовал боль в груди и решил вызвать скорую, однако спасти его не успели. Музыкант скончался по дороге в больницу.

Что именно стало причиной внезапной смерти — неизвестно. В деталях будут разбираться специалисты.

Рикардо Иорио участвовал в создании популярной в 80-х группы V8. Затем основал свою собственную группу Hermetica, которая просуществовала аж до 1994 года. Последней группой для артиста стала Almafuerte. После нее Иорио был сольным певцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за рака легких умер гитарист Massive Attack Анджело Брускини.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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