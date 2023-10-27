МИД России уведомил Финляндию о прекращении приграничного сотрудничества

Россия прекратит действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве в начале 2024 года. Для такого заявления в министерство иностранных дел РФ был вызван финский посол Антти Хелантеря, сообщила пресс-служба ведомства.

«Послу вручена дипломатическая нота, в которой отмечается, что в соответствии со статьей 14 этого Соглашения оно прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года», — говорится в заявлении ведомства.

Таким образом Россия отвечает на конфронтационные действия Финляндии, в том числе разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между населениями двух стран, а также дискриминацию россиян в вопросах выдачи виз.

Соглашение, которое будет разорвано, подписано в Хельсинки 13 апреля 2012 года.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Тем не менее Запад продолжает свою санкционную кампанию. Так, в середине сентября Финляндия запретила въезд россиян на своих авто. Аналогичные решения были до этого приняты также Эстонией, Латвией и Литвой вслед за рекомендациями Еврокомиссии о запретах для граждан РФ провоза некоторых товаров.

Еще в начале октября стало известно, что власти Финляндии работают над упрощением механизмом изъятия у граждан РФ принадлежащей им в этой стране недвижимости. 5-tv.ru уже сообщал о реакции российского МИД на очередную попытку Хельсинки ущемить права россиян.

Путин: санкции в чем-то тормозят Россию, но и стимулируют ее развитие

Ранее 5-tv.ru писал, что в Финляндии предложили отменить двойное гражданство для россиян.