Путин: санкции в чем-то тормозят Россию, но и стимулируют ее развитие

Санкции в чем-то тормозят Россию, но и стимулируют ее развитие. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, оценивая влияние ограничений со стороны западных стран.

Российский лидер отметил, что такая ситуация наблюдается с 2014 года, с введения первых санкций.

«Да, они где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить, как мы говорим, по графику вправо, на более поздний срок, но тем не менее, появляются новые компетенции, появляются новые возможности», — сказал Путин.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США расширили санкции в отношении России, внеся в список более 20 граждан и десятки компаний.