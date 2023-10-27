СК возбудил дело после воспрепятствования деятельности журналистов «Известий» в Москве

Сотрудники столичного магазина применили физическую силу к представителю СМИ.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту применения физической силы в отношении журналистов МИЦ «Известия». Об этом сообщили в столичном Следственном комитете.

Инцидент произошел 27 октября на юге Москвы. Съемочная группа снимала сюжет для итоговой программы, пришла в один из магазинов, чтобы проверить цены на определенные продукты. Однако представившиеся сотрудниками торговой точки люди воспрепятствовали профессиональной деятельности журналистов, применив физическую силу.

«Следователи столичного СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых зафиксировано применение физической силы к корреспонденту «Известий».